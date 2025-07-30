شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير حول دور التخطيط فى إدارة المخاطر بالمؤسسات الصحفية القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد خليفة، نائب مدير عام نقابة الصحفيين، على درجة الماجستير في التخطيط والتنمية من معهد التخطيط القومي، بعد مناقشة رسالته العلمية التي جاءت تحت عنوان: “دور التخطيط في إدارة المخاطر بالمؤسسات الصحفية القومية”.

وتركزت الرسالة على دراسة تطبيقية داخل ثلاث من كبرى المؤسسات الصحفية القومية وهي: مؤسسة الأهرام، ومؤسسة أخبار اليوم، ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، حيث تناولت بالدراسة والتحليل دور التخطيط الاستراتيجي في دعم قدرات هذه المؤسسات على مواجهة الأزمات والتحديات، وتفعيل آليات التنبؤ بالمخاطر واحتوائها ضمن إطار إداري وتنموي متكامل.

وقد أشرف على الرسالة نخبة من الأساتذة المتخصصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الصناعية وإدارة الأعمال، وهم: الأستاذ الدكتور محمد حسن توفيق، والأستاذة الدكتورة هبة مغيب، والأستاذة الدكتورة مها الشال، والأستاذ الدكتور عبدالله زلطة، الذين أشادوا بمستوى الرسالة العلمي وأهميتها التطبيقية في دعم الحوكمة وتطوير أداء المؤسسات الإعلامية.