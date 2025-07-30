شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: المشاركة فى انتخابات الشيوخ واجب وطنى ورسالة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المشاركة الواسعة من المواطنين فى انتخابات مجلس الشيوخ، سواء داخل مصر أو من أبناء الوطن بالخارج، تمثل رسالة بالغة الأهمية فى هذا التوقيت الدقيق، وتُعد تأكيدًا على وحدة الصف الوطنى فى مواجهة التحديات التى تمر بها الدولة المصرية.

وقال "صقر"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المشاركة فى الانتخابات لا تُعد فقط حقًا دستوريًا، بل واجبًا وطنيًا تفرضه الظروف الإقليمية الراهنة، التى تتشابك فيها ملفات الأمن القومى، وعلى رأسها محاولات مستمرة لزعزعة الاستقرار، وطرح سيناريوهات تهدد بتهجير الشعوب وتفكيك الأوطان، وهو ما يجعل من كل صوت انتخابى موقفًا صريحًا ضد هذه المخططات.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن المشاركة الشعبية، فى الداخل والخارج، هى رسالة واضحة للخارج بأن الشعب المصرى ملتف حول دولته ومؤسساتها، ومتمسك بإرادته الحرة ومسيرته نحو البناء والاستقرار، لافتًا إلى أن الوعى الوطنى هو حائط الصد الأول أمام محاولات التشكيك والتفكيك.

وأضاف أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة تشريعية واستشارية مهمة تعزز من قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات، من خلال دعم القرار الوطنى وتقديم رؤى معمقة للسياسات العامة، مشددًا على أن كل صوت فى الصندوق هو خطوة فى طريق استكمال بناء الجمهورية الجديدة.