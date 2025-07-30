شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقي الكاتب الأمريكي توماس فريدمان - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالكاتب الأمريكي "توماس فريدمان" اليوم الأربعاء.

شهد اللقاء حوارا حول التحديات المتعددة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكد وزير الخارجية فى هذا السياق على مواصلة مصر للاضطلاع بدورها الرئيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتفعيل الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.

كما تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، حيث أبرز وزير الخارجية الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، والتي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مصر.

وعلي الصعيد الإقليمي، تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تناول وزير الخارجية آخر مستجدات الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددا على أهمية خلق أفق سياسي يفضي إلى تسوية شاملة بين الفلسطينين والإسرائيليين تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مشيدا فى هذا السياق باعتزام كل من فرنسا والمملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما تناول اللقاء التطورات فى سوريا وأمن الملاحة فى منطقة البحر الأحمر.