وزارة التعليم ردا على إدعاء طالب تغيير إجابته بالثانوية: إجراءات التصحيح لا تقبل مجالا للشك - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا صحفيا، ردا على يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نشر أحد الطلاب صورا لإجاباته في ورقة إجابة البابل شيت مدعيا تغيير الإجابات التي قام بحلها في أحد المواد الامتحانية، تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، وفي هذا الإطار، توضح الوزارة أن خطوات تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تخضع لعدد من الإجراءات الصارمة، بداية من وضع أوراق الاجابة في صناديق مغلقة بعد خروجها من لجنة الامتحانات وصولا إلى لجان النظام والمراقبة المختصة باستلام الأوراق ثم إلى مقر إجراء التصحيح الالكتروني الذي لا يتضمن أي تدخل بشري ويتم تلقائيا وفقا لنموذج الإجابة في كل مادة امتحانية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن اجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة لا تتضمن أي اجراءات قد تنتقص من حقوق الطلاب، حيث تخضع لخطوات صارمة لا تقبل أي مجال للشك، مشيرة إلى أنه تم التحقيق في الادعاءات المتداولة والتي ثبت بالفحص والمراجعة عدم صحتها تماما.

كما تناشد وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام عدم الانسياق خلف هذه الادعاءات المضللة، مؤكدة حرصها على التفاعل المتواصل والرد على أي شائعات قد يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشكيك وإثارة الرأي العام، مؤكدة أن الوزارة حريصة على صالح الطلاب وحصولهم على حقوقهم كاملة.