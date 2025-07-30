شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر لم تتوقف يوما واحدا عن السماح بدخول المساعدات لأهالينا فى فلسطين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الكلمة المهمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الأوضاع فى غزة، وما تضمنته هذه الكلمة من رسائل تؤكد على ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع القضية الفلسطينية والدور الإيجابي الذي تبذله الدولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية للوصول لتسوية عادلة وشاملة لهذه القضية، تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم فى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، مصر بذلت كل الجهد الممكن وما زالت تبذل من أجل القضية الفلسطينية، متابعا، " مصر تحملت كثير ومصر لن تتواني يوما واحدا عن السماح بدخول المساعدات لأهالينا فى فلسطين".