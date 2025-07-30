رئيس الوزراء: لم يعد هناك أى مدرسة يتجاوز عدد الطلاب فيها 50 طالبا - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

الأربعاء، 30 يوليو 2025 07:01 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه مع التطوير فى إعادة ترتيب كثافات الفصول لم يعد هناك أي مدرسة يتجاوز عدد الطلاب فيها 50 طالبا.


وتابع فى مؤتمر صحفي أن نجاح الدولة فى تباطؤ أعداد الزيادة السكانية سنكون قادرين على سد فجوة أعداد الفصول فى فترة زمنية لا تتجاوز الـ 3 سنوات ولن يكون هناك احتياج ابناء فصول جديدة.

