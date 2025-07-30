شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لم يعد هناك أى مدرسة يتجاوز عدد الطلاب فيها 50 طالبا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه مع التطوير فى إعادة ترتيب كثافات الفصول لم يعد هناك أي مدرسة يتجاوز عدد الطلاب فيها 50 طالبا.



وتابع فى مؤتمر صحفي أن نجاح الدولة فى تباطؤ أعداد الزيادة السكانية سنكون قادرين على سد فجوة أعداد الفصول فى فترة زمنية لا تتجاوز الـ 3 سنوات ولن يكون هناك احتياج ابناء فصول جديدة.