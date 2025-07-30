شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: انخفاض نسبة المخالفات المرورية 25% وحوادث الطرق 37%.. فيديو - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النيابة العامة، منذ قليل، مواصلة جهودها لضبط المرور، حيث نشرت فيديو للمواطنين لتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات المرورية على الطرق تجنبا للحوادث التي تحصد العديد من الأرواح.

وطالبت النيابة العامة من المواطنين الالتزام بالتعليمات المروية، وذلك عبر فيديو تحت شعار "من أجل سلامة الجميع".

وأشار فيديو النيابة العامة إلى أن جهود الدولة ساهمت في انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 25%، وأن الحوادث انخفضت أيضا 37%