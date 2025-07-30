النيابة العامة: انخفاض نسبة المخالفات المرورية 25% وحوادث الطرق 37%.. فيديو - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

النيابة العامة: انخفاض نسبة المخالفات المرورية 25% وحوادث الطرق 37%.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

الأربعاء، 30 يوليو 2025 06:59 م

أعلنت النيابة العامة، منذ قليل، مواصلة جهودها لضبط المرور، حيث نشرت فيديو للمواطنين لتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات المرورية على الطرق تجنبا للحوادث التي تحصد العديد من الأرواح.

وطالبت النيابة العامة من المواطنين الالتزام بالتعليمات المروية، وذلك عبر فيديو تحت شعار "من أجل سلامة الجميع".

وأشار فيديو النيابة العامة إلى أن جهود الدولة ساهمت في انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 25%، وأن الحوادث انخفضت أيضا 37%

