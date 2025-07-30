شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: 150 سيارة إسعاف أمام معبر رفح وإجراء 5200 تدخل جراحى لأشقائنا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 150 سيارة اسعاف أمام معبر رفح، وشمال سيناء، وتخصيص 38 الف طبيب متخصص، وإجراء 5200 تدخل جراحى لأشقائنا وأهالينا فى فلسطين.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم تطعيم 27 ألف طفل من الأطفال الفلسطينيين، موضحا أنه تم استضافة عدد من أصحاب الأمراض المزمنة.