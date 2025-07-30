شكرا لقرائتكم خبر عن التصويت بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ يبدأ فى الساعات الأولى من يوم الجمعة بنيوزيلندا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليل غدا الخميس بتوقيت مصر، والتي تتزامن مع الساعة التاسعة صباحا بتوقيت السفارة المصرية في نيوزيلندا.

وتعد نيوزيلندا، أول لجنة في الخارج تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وفقاً لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ 11 ساعة تقريبا، وبسبب التوقيت الصيفى في مصر فأن التاسعة صباحا في نيوزيلندا تعنى 12 بعد منتصف الليل في مصر.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وندبت الهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث تسلمت وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظامين الفردي والقائمة وكذا صناديق الاقتراع الشفافة.