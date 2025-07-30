الارشيف / أخبار مصر

رئيس الوزراء: مصر نجحت فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى وتوفير العملة الصعبة - الخليج 365

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء: مصر نجحت فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى وتوفير العملة الصعبة - الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر نجحت فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى وتوفير العملة الصعبة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 30 يوليو 2025 06:43 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى برنامجها للاصلاح الاقتصادي ، وتوفير العملة الصعبة والمصانع تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد مصنع واحد مغلق.


وتابع قائلا: " حان الوقت أن يشعر المواطن بالجهد الذي تم وذلك بنزول وانخفاض الأسعار بشكل مستمر".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements