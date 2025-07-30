شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر نجحت فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى وتوفير العملة الصعبة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى برنامجها للاصلاح الاقتصادي ، وتوفير العملة الصعبة والمصانع تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد مصنع واحد مغلق.



وتابع قائلا: " حان الوقت أن يشعر المواطن بالجهد الذي تم وذلك بنزول وانخفاض الأسعار بشكل مستمر".