رئيس الوزراء: مصر نجحت فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى وتوفير العملة الصعبة - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 30 يوليو 2025 06:43 م
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى برنامجها للاصلاح الاقتصادي ، وتوفير العملة الصعبة والمصانع تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد مصنع واحد مغلق.
وتابع قائلا: " حان الوقت أن يشعر المواطن بالجهد الذي تم وذلك بنزول وانخفاض الأسعار بشكل مستمر".
