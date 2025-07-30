شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بخطط طوارئ فى جميع المحطات بعد أزمة جزيرة الذهب - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للمواطنين بسبب انقطاع الكهرباء والمياه على مدار الأيام الماضية نتيجة أزمة محطة جزيرة الذهب، موضحا أن موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها مصر سجلت أرقاما قياسية لاستهلاك الكهرباء ليتجاوز الـ39 ألفا و400 ميجا.

وقال رئيس الوزراء إنه وجه كافة الوزراء بوجود خطط طوارئ وافتراض السيناريو الأسوأ بجميع المحطات سواء كهرباء أو مترو أو محطات صرف صحى.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أقصي حمل للشبكة الكهربائية وقت الغروب مع عودة المواطنين لمنازلهم.