الارشيف / أخبار مصر

رئيس الوزراء يوجه بخطط طوارئ فى جميع المحطات بعد أزمة جزيرة الذهب - الخليج 365

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء يوجه بخطط طوارئ فى جميع المحطات بعد أزمة جزيرة الذهب - الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بخطط طوارئ فى جميع المحطات بعد أزمة جزيرة الذهب - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 30 يوليو 2025 06:35 م

اعتذر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للمواطنين بسبب انقطاع الكهرباء والمياه على مدار الأيام الماضية نتيجة أزمة محطة جزيرة الذهب، موضحا أن موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها مصر سجلت أرقاما قياسية لاستهلاك الكهرباء ليتجاوز الـ39 ألفا و400 ميجا.

وقال رئيس الوزراء إنه وجه كافة الوزراء بوجود خطط طوارئ وافتراض السيناريو الأسوأ بجميع المحطات سواء كهرباء أو مترو أو محطات صرف صحى.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أقصي حمل للشبكة الكهربائية وقت الغروب مع عودة المواطنين لمنازلهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements