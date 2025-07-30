شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مئات الشاحنات كانت تتوقف لأسابيع بسبب تعنت الجانب الآخر لمعبر رفح - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: "مئات الشاحنات كانت تتوقف لأسابيع للسماح لها بالدخول ووصلت لـ 1200 سيارة نقل محملة بكل البضائع ولكن كان هناك تعنت من الجانب الآخر لمعبر رفح، وكان جزء كبير منها يتعرض للتلف".

وأضاف: "تحملنا خسائر كبيرة جدا.. ولن نتقاعس عن مساعدة أهالينا فى غزة" .

وأكد أن الكلمة المهمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الأوضاع فى غزة، وما تضمنته هذه الكلمة من رسائل تؤكد على ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع القضية الفلسطينية، والدور الإيجابي الذي تبذله الدولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية للوصول لتسوية عادلة وشاملة لهذه القضية، تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم فى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، مصر بذلت كل الجهد الممكن وما زالت تبذل من أجل القضية الفلسطينية، موضحا: "مصر تحملت الكثير ولن تتواني يوم واحد عن دخول المساعدات لأهالينا فى فلسطين".