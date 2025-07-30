شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: عملية التجويع لأهالينا فى فلسطين جريمة حرب - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن عملية التجويع لأهالينا فى فلسطين جريمة حرب ، متابعا،" مئات الشاحنات كانت تتوقف لأسابيع للسماح لها بالدخول ووصلت لـ 1200 سيارة نقل محملة بكل البضائع ولكن كان هناك تعنت من الجانب الاخر لمعبر رفح وكانت جزء كبير منها يتعرض للتلف".

وتابع: " تحملنا خسائر كبيرة جدا .. ولن نتقاعس عن مساعدة أهالينا فى غزة" .

وأكد أن الكلمة المهمة التى ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الأوضاع فى غزة، وما تضمنته هذه الكلمة من رسائل تؤكد على ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع القضية الفلسطينية والدور الايجابي الذي تبذله الدولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية للوصول لتسوية عادلة وشاملة لهذه القضية، تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم فى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، مصر بذلت كل الجهد الممكن وما زالت تبذل من أجل القضية الفلسطينية، متابعا: "مصر تحملت كثيرا، ومصر لن تتواني يوم واحد عن دخول المساعدات لأهالينا فى فلسطين".