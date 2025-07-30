شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الشبكة الكهربائية سجلت معدل استهلاك قياسى بسبب موجة الحر الشديد - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها مصر سجلت أرقام قياسية لاستهلاك الكهرباء ليتجاوز الـ39 ألف و400 ميجا.



وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أقصي حمل للشبكة الكهربائية وقت الغروب مع عودة المواطنين لمنازلهم.