رئيس الوزراء: الشبكة الكهربائية سجلت معدل استهلاك قياسى بسبب موجة الحر الشديد - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 30 يوليو 2025 06:30 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها مصر سجلت أرقام قياسية لاستهلاك الكهرباء ليتجاوز الـ39 ألف و400 ميجا.


وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أقصي حمل للشبكة الكهربائية وقت الغروب مع عودة المواطنين لمنازلهم.

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

