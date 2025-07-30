شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعتذر للمواطنين بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة أزمة جزيرة الذهب - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للمواطنين بسبب انقطاع الكهرباء والمياه على مدار الأيام الماضية نتيجة أزمة محطة جزيرة الذهب، موضحا أن موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها مصر سجلت أرقام قياسية لاستهلاك الكهرباء ليتجاوز الـ39 ألفا و400 ميجا.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أقصى حمل للشبكة الكهربائية وقت الغروب مع عودة المواطنين لمنازلهم.