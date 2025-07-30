وزيرة التضامن: دخول 4500 طن مساعدات غذائية أساسية إلى غزة على مدار 4 أيام - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

وزيرة التضامن: دخول 4500 طن مساعدات غذائية أساسية إلى غزة على مدار 4 أيام

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 30 يوليو 2025 06:20 م

قالت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم زيادة وتكثيف المساعدات التي تدخل قطاع غزة، موضحة أنه تم دخول 4500 طن مساعدات غذائية أساسية.

وتابعت فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 35 ألف شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر.

