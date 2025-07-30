شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ساعة راحة فى انتخابات الشيوخ من 3 لـ4 عصرا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 33 لسنة 2025، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر عقدها في الخارج يومى 1 و2 أغسطس، وفى الداخل يومى 4 و5 أغسطس.

ونص قرار الهيئة على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

ونظم القرار إجراءات ساعة الراحة باللجان الفرعية حيث يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة.

ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة ، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة ، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة ، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأى من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.

ويتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات ، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.



القرار رقم 33 لسنة 2025