شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: أنهينا استعدادنا مبكرا لانتخابات الشيوخ وننافس على مقاعد الفردى بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن استعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة عمل مجتمعي مستمر على مدار خمس سنوات، شمل تقديم خدمات تنموية وتوظيفية وتواصل دائم مع المواطنين.

وأضاف أن الحزب يخوض المنافسة على المقاعد الفردية في جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى تمثيله الواضح ضمن القائمة الوطنية.

وأوضح سليمان، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا لايف"، أن معايير اختيار مرشحي الحزب اعتمدت على التواجد المجتمعي للمرشح، وحسه السياسي، وتواصله مع المواطنين، إلى جانب سيرته الذاتية وقدرته على الإضافة داخل الحزب وفي دائرته.

وأشار إلى أن الحزب عمل على تعزيز المشاركة السياسية، خاصة بين الشباب والمرأة، من خلال برامج تدريب وتثقيف امتدت لسنوات، وظهرت نتائجها بوضوح في انتخابات الرئاسة، لافتًا إلى أن الكوادر يتم إعدادها بشكل دائم لتكون فاعلة في الاستحقاقات الانتخابية وداعمة لأهمية المشاركة المجتمعية.

كما أشاد سليمان بدور مجلس الشيوخ في فصله التشريعي السابق، معتبرًا أنه قدّم رأيًا مهنيًا وحرفيًا في التشريعات، خاصة المتعلقة بالمسؤولية الطبية والإجراءات الجنائية، وقال إن المجلس يضم قامات كبيرة وكان له صدى واضح في العملية التشريعية.

وأكد أن الحزب لاحظ تفاعلاً جماهيريًا واسعًا خلال الحملات الانتخابية، خاصة في محافظات الصعيد، وأن المؤتمرات الشعبية التي عُقدت في مختلف أنحاء الجمهورية شهدت حضورًا كثيفًا ومشاركة فاعلة من المواطنين.

وفي ختام حديثه، دعا المتحدث باسم حزب حماة الوطن جموع الناخبين للمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن "مشاركتنا لا تعني مجرد الحضور بل هي تعبير عن الانتماء والواجب الدستوري، وأن مصر تستحق من أبنائها الكثير، خاصة في استحقاقاتها الديمقراطية المقبلة".