شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حزب الجبهة الوطنية فى لقناة الحياة: رؤية شاملة لتحديات الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

يحل السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ضيفا على برنامج "الحياة اليوم"، فى حوار يُعرض فى السابعة مساء، مع الإعلامى محمد شردى، على شاشة قناة الحياة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء عددًا من القضايا السياسية المهمة، وعلى رأسها رؤية حزب الجبهة الوطنية لمستقبل العمل الحزبى فى مصر، إلى جانب موقف الحزب من القضايا الوطنية الراهنة، وما يطرحه من مبادرات لدعم الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

كما يناقش الحوار أولويات الحزب فى الفترة المقبلة، ودوره فى تعزيز الحياة السياسية والتمثيل الشعبى الحقيقى، فى ظل ما تشهده الساحة من حراك وتغيّرات داخل الأحزاب المختلفة.