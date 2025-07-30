شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات مصر فى الخارج جاهزة لاستقبال الناخبين لمجلس الشيوخ.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، سفارات مصر فى الخارج جاهزة لاستقبال الناخبين لمجلس الشيوخ.. لجنة نيوزيلندا تفتتح السباق الانتخابى.. وإثبات الشخصية والتسجيل بقاعدة البيانات شرطان أساسيان، والأمين العام لـ «الجبهة الوطنية»: المشاركة الشعبية الواسعة ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات.. السيد القصير: الحزب نظم أكثر من 15 مؤتمرا جماهيريا حاشدا فى معظم المحافظات.. ويؤكد: القضايا التى تهم الدولة المصرية والمواطن المصرى هى اهتمام أصيل لحزب الجبهة..

ـ جهود حكومية متواصلة لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة واستقرار الأسواق

ـ مصر وباكستان تؤكدان على ضرورة توسيع الاعتراف بـ «فلسطين».. الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الأركان الباكستانى تعزيز التعاون فى المجالات العسكرية.. ويستعرض جهود وقف إطلاق النار فى غزة

ـ توافق «مصرى - إيطالى» على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة.. الرئيس يبحث مع وزير الدفاع الإيطالى تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.. والتأكيد على أهمية الانفتاح الإيطالى على أفريقيا

ـ وداعا لطفى لبيب.. قدم مسيرة فنية حافلة مع كبار الفنانين أبرزهم عادل إمام.. رفض تكريم سفارة الاحتلال وأهدى كتابه لرفاقه فى حرب أكتوبر

ـ من شعب مصر إلى الأشقاء في فلسطين.. جسر المساعدات يواصل كسر حصار غزة.. الهلال الأحمر المصرى يرسل الخبز الطازج للنازحين.. 9 دول غربية جديدة تعلن الاعتراف بفلسطين

ـ صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى لـ2000 شركة مصدرة فى 7 أغسطس





ـ مكتبات سور الأزبكية ترتدى ثوبا جديدا