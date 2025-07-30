شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بترقيات فى النيابة العامة وتعيين قضاة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 394 لسنة 2025 بترقية كل من السادة مساعدى النيابة العامة الواردة أسماؤهم فى القرار الجمهورى إلى وظيفة وكيل النيابة العامة وعددهم 506 مساعدين نيابة عامة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 395 لسنة 2025 بترقية كل من السادة معاونى النيابة العامة الواردة أسماؤهم بالقرار الجمهورى إلى وظيفة مساعد نيابة عامة وذلك إعتبارًا من 1/1/2025 وعددهم 496 معاون نيابة عامة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 396 لسنة 2025 بتعيين كل من القضاء رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة قرين إسم كل منهم اعتبارًا من 1 – 10 -2025 وحتى 30 يونيو 2026 وهم:

القاضى/ عبدالأخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيسًا محكمة استئناف القاهرة

القاضى/ زكريا يوسف حسن حرزالله رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية

القاضى/ ماجد جبران بطرس منقريوس رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا

القاضى/ إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة

القاضى/ عاطف رزق كامل رزق الله رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية

القاضى/ حلمى علام رضوان علام رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف

القاضى الدكتور/ يحيى أحمد مرسى البنا رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط

القاضى / محمد سيد على حسن رئيسًا لمحكمة استنئاف قنا.