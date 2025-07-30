شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التحالف الوطني تنظم دورة تدريبية حول الرعاية الاجتماعية لكبار السن ومرضى ألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دور مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجهود التمكين الاجتماعي والرعاية المتخصصة، نظمت جمعية الباقيات الصالحات، عضو التحالف، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الرعاية الاجتماعية وأهميتها لكبار السن ومرضى ألزهايمر"، وذلك من خلال أكاديمية ألزهايمر وكبار السن التابعة للجمعية.

هدفت الدورة إلى رفع الوعي وتأهيل الكوادر العاملة في مجال رعاية كبار السن والمصابين بمرض ألزهايمر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين وممثلي دور الرعاية، حاضر في الدورة الدكتور مصطفى إبراهيم، استشاري الرعاية الاجتماعية، الذي قدّم محاضرات علمية متخصصة حول الجوانب النفسية والاجتماعية للمسنين ومرضى ألزهايمر.

وأكد الدكتور أحمد الفقي، الرئيس التنفيذي لجمعية الباقيات الصالحات، أن الرعاية الاجتماعية لكبار السن تمثل ضرورة مجتمعية وأولوية تنموية، خاصةً في ظل تزايد أعداد كبار السن وارتفاع نسب الإصابة بمرض ألزهايمر، مشددًا على أهمية بناء قدرات العاملين وتطوير آليات التعامل مع هذه الفئات باحترافية وإنسانية.

وتضمنت الدورة محاور تدريبية متنوعة من بينها: مفاهيم الرعاية الشاملة، مراحل مرض ألزهايمر، احتياجات كبار السن، وأساليب التواصل والتعايش الفعّال مع المرضى، إلى جانب ورش عمل تطبيقية هدفت إلى تعزيز المهارات العملية للمشاركين.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمراره في دعم المبادرات النوعية التي تسهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التكافل والرحمة والاحتواء.