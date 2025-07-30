شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: مستقبل وطن نظم 150 مؤتمرا فى 9 أيام والمشاركة واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب لا ينتظر فترات الانتخابات لبدء العمل، بل يعمل باستمرار طوال السنوات الخمس، موضحًا أن فترة الانتخابات تشهد فقط نشاطًا أقوى، وأن الحزب نظم خلال التسعة أيام الماضية نحو 150 مؤتمرًا جماهيريًا فى المحافظات وسط إقبال ومشاركة كبيرة، فى مقابل 20 إلى 25 مؤتمرًا فقط فى الدورة السابقة، مما يعكس حجم الاستعدادات المختلفة هذا العام.

وأوضح الخولى خلال تصريحات لقناة "اكسترا لايف"، أن هذه المؤتمرات لم تقتصر على التعريف بالمرشحين، بل تضمنت أيضًا توعية المواطنين بالموقف المصرى والعالمى والضغوط التى تتعرض لها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الدور يمثل أحد المهام الرئيسية للأحزاب، من خلال خلق تواصل مباشر مع المواطنين، وفى إطار التوعية.

وأشار إلى أن المنافسة فى انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام أقوى من الدورة السابقة، وأن الأحزاب الأخرى أيضًا بدأت فى التحرك بقوة، مما يعكس مناخًا صحيًا للممارسة الديمقراطية فى مصر.

وفيما يتعلق باختيار مرشحى الحزب، أوضح الخولى أن لكل مجلس طبيعته الخاصة، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ يتطلب معايير مختلفة عن مجلس النواب، منها شرط الحصول على مؤهل جامعى، ونسبة التعيين الكبيرة من قبل رئيس الجمهورية، نظرًا لاختصاصات المجلس الفنية. وشدد على أهمية اختيار مرشحين يجمعون بين النزاهة، والسمعة الطيبة، والخبرة التخصصية، بما يخدم طبيعة عمل المجلس الذى يعتمد على الدراسات والرؤية التكنوقراطية.

كما أكد نائب رئيس الحزب، أن الخطة الأساسية التى يتبناها الحزب فى هذه الانتخابات هى تعزيز المشاركة السياسية، خاصة بين الشباب والمرأة، موضحًا أن المشاركة فى الانتخابات لم تعد فقط حقًا دستوريًا، بل هى رسالة وعى وتماسك أمام الداخل والخارج، فى ظل التحديات والضغوط الدولية التى تواجهها مصر.