شكرا لقرائتكم خبر عن “الجبهة الوطنية” يكرم أوائل الثانوية العامة.. ويؤكد: نتبنى المتفوقين ونوفر منحا والان مع تفاصيل الخبر

نظّم حزب الجبهة الوطنية، اليوم، الأربعاء، احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الحزب على دعم المتفوقين علميًا وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التميز والتفوق.

وقام المهندس الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، برفقة قيادات الجبهة الوطنية، بتكريم أوائل الثانوية العامة، حيث تم توزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية على الطلاب المتفوقين في مختلف الشعب، وسط أجواء احتفالية مليئة بالفخر والاعتزاز بما حققه الطلاب من إنجازات دراسية.

ووجّه ياسر عبد المقصود، أمين أمانة ريادة الأعمال، التهنئة للطلاب قائلاً: “ينتظركم مستقبل مشرق، والمهم أن تكونوا مستعدين للتعلُّم، فالوطن في حاجة إليكم، وكل واحد منكم مشروع ناجح، في الحزب نعمل على تمكين الشباب، وأنا فخور بوجودكم هنا اليوم. حافظوا على شغفكم، وقد أعددنا كتيبًا إرشاديًا لمساعدتكم في اختيار الكلية الأنسب لقدراتكم وطموحاتكم”.

ومن جانبه، أوضح د. محمد ضيف، عضو أمانة ريادة الأعمال، أن الأمانة حرصت على فهم التحديات التي يواجهها الطلاب بعد الثانوية العامة، سواء على مستوى الاحتياجات الشخصية أو متطلبات سوق العمل، مضيفًا: “أعددنا كتيبًا شاملًا يساعد الطلاب على اكتشاف مواهبهم، وتحديد مساراتهم القادمة من خلال الربط بين اختبارات الشخصية وتطورات سوق العمل”.

وأكد الدكتور مهاب مجاهد، الاستشاري النفسي وخبير التعليم الإلكتروني، أهمية هذه الفعاليات التي تحتفي بالمتفوقين، قائلاً: “حفلات التكريم من اللحظات التي أحرص دائمًا على حضورها، لأن دعم المتفوقين ضرورة وطنية لمستقبل البلد”، ووجه للطلاب أربع نصائح قائلاً: “لا تطاردوا الدرجات فقط، ولا المال بل النجاح، لا تنسوا فضل والديكم، واحذروا أعداء الوطن”.

بدورها، وجّهت يوستينا رامي، أمين مساعد ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية ومرشحة الحزب ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، سؤالًا مباشرًا للطلاب: “حد فيكم فكر يشتغل بالسياسة؟”، معربة عن أملها في أن تجد من بينهم من يمتلك الحماس لخوض التجربة السياسية.

واستعرضت يوستينا تجربتها داخل الحزب في ملفات تمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى ما تلقته من دعم كبير، لا سيما في مجال ريادة الأعمال.

كما أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بحضور الاحتفالية ومشاركة الطلاب هذه اللحظة الفارقة، موجهًا لهم التحية على ما بذلوه من جهد، وقال: “أحييكم على اجتهادكم.. أنتم شرفتوا أهلكم، وأنتم مستقبل الدولة المصرية”، مؤكدًا أن تفوقهم يمثل نموذجًا يُحتذى به لشباب الوطن.

وأكدت سهام صالح عضو أمانة الإعلام المركزية ومقدمة الحفل أن حزب الجبهة الوطنية، من خلال هذه المبادرة، دعمه المستمر لمسيرة التعليم والتميز، وحرصه على تكريم النماذج الإيجابية من شباب مصر، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

حضر الاحتفالية المهندس الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، السيد القصير، الأمين العام للحزب، محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب،النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم المركزي،المستشار علاء فؤاد، أمين الأمانة الفنية،الدكتورة سحر نصر، أمين الاستثمار والشؤون الاقتصادية، النائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام، مصطفى مسلم مساعد الأمين العام، النائب عادل عبد الفضيل، أمين العمال، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي،رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية، مصطفى جبر أمين مساعد ريادة الأعمال بالحزب

ومن مرشحي الحزب: أحمد الحمامصي، فتحي دسوقي، حسام سعيد، والفنان أحمد العوضي.