مصر ترحب بإعلان المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية - الخليج 365

مصر ترحب بإعلان المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتزام المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعرب عن تقديرها لهذا الموقف التاريخي والذى يأتي استكمالاً للتحرك الدولى في الاتجاه الصحيح لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضى على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت جمهورية مصر العربية دعمها الكامل لمسار التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين والذى يمثل خطوة محورية نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط ويلبي الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتشجع مصر كافة الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حذو خطى الإعلانين الفرنسي والبريطاني والاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يسهم في تنفيذ حل الدولتين وبدء مسار جاد لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.