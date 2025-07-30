شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية الجارى التفاوض بشأنها مع دول خليجية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية الجارى التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولى الوزارات المعنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه فى إطار رؤية الدولة للسعى الجاد لطرح الفرص الاستثمارية فى القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعمل الحكومة على الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وعرض فرص الاستثمار الأمثل المتاحة بها.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُناقشة العديد من الفرص الاستثمارية التى يجرى التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج العربى فى عدد من القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ما توليه الحكومة ضمن برنامج عملها من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لها، وذلك من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة لها.