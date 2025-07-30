شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف معاشات أغسطس 2025.. اعرف التفاصيل - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات أغسطس 2025، والتى يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، اعتبارا من بعد غدا الجمعة من ماكينات الـATM .

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدد من الحالات التى يتم فيها قطع معاش المستحق، فطبقا للمادة 105، يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية منها وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية "العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أى التاريخين أقرب.