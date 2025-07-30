شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بطب سوهاج: لن نسمح بنجاح من لا يستحق.. وتصحيح إلكتروني بنسبة خطأ صفر - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسؤل بكلية طب جامعة سوهاج، أن امتحانات كلية الطب البشري تُجرى وفق منظومة تقييم دقيقة تضمن النزاهة الكاملة، موضحًا أن الامتحانات تتم إلكترونيًا بالكامل، دون أي تدخل بشري، وأن نسبة الخطأ في التصحيح تساوي صفر، كما أن لكل طالب الحق في التظلم على النتيجة وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأضاف المصدر لـ ”الخليج 365”، أن كل اختبار يدخل وحدة القياس والتقويم لتحليل إجابات الطلاب بدقة، حيث يتم قياس نسبة الإجابة على كل سؤال بشكل منفرد، لتحديد مدى صعوبته وتصنيف الامتحان ككل، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسمح بتقييم عادل ودقيق لمستوى كل طالب، ويمنع تمامًا اجتياز من لا يستحق النجاح الفعلي.

وأعلنت جامعة سوهاج، اليوم، النتيجة النهائية لامتحانات الفرقة الأولى بكلية الطب البشري للعام الجامعي 2024-2025، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالفرقة 772 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة 53.8% بعد امتحانات الدور الأول.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن عدد الطلاب الناجحين والمنقولين إلى الفرقة الثانية بلغ 413 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلاب الراسبين 359 طالبًا بنسبة بلغت 46.2%.

وأشار النعماني إلى أن عدد الحاصلين على تقدير عام "ممتاز" بلغ 207 طالب بنسبة 27%، بينما حصل 72 طالبًا على تقدير "جيد جدًا" بنسبة 9.4% فيما حصل 38 طالبًا على تقدير "جيد" بنسبة 4.9%.