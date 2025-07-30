شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس الشيوخ.. اعرف خطوات تصويت المصريين بالخارج - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

54 ساعة تفصلنا عن أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي من المقرر اجرائها يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل.

وتفتح السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أول لجنة في الخارج لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة العاشرة من مساء بعد غدٍ الخميس ، وذلك وفقاً لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ 11 ساعة تقريبا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

- انتخابات مجلس الشيوخ.. اعرف خطوات تصويت المصريين بالخارج

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الأول والثاني من أغسطس لتصويت المصريين المقيمين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، علي ان تبدأ أول لجان للمصريين بالخارج في سفارة نيوزلاندا وفقًا للفرق الزمني المحدد بين الدول، تكون ولاية كاليفورنيا بأمريكا آخر اللجان التي تغلق أبواب التصويت فيها.

وحول كيف يصوت المصريين في الخارج نص قرار الهيئة على الآتى:

لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

*يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومي.

تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية. الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .