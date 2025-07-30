الارشيف / أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 30 يوليو 2025 03:07 م

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد  فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات.

يأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

كما ناشدت الوزارة المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد.

وقالت هيئة السكة الحديد أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل نفذت أعمال تطوير شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين حيث يقوم بنقل أكثر من مليون راكب يومياً، حيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة ومجددة بكافة الخطوط .

اقتحام المزلقانات
اقتحام المزلقانات

 

العبور مخالف
العبور مخالف

 

عكس الاتجاه
عكس الاتجاه

 

مخالفة على المزلقانات
مخالفة على المزلقانات

 

 

