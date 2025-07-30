شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى المجاعة.. فلسطينى يؤكد فقدانه 62 كجم بسبب التجويع فى غزة.. صور - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض عدد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وضعهم الصحي وأوزانهم قبل وبعد المجاعة مع استمرار الحصار الإسرائيلي على النازحين الذين يعانون من المجاعة وسوء التغذية.

ونشر المواطن الفلسطيني محمد مطر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا تستعرض وزنه قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023 ووزنه الحالي مع فقدانه 62 كجم في ظل معاناة مستمرة داخل القطاع.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة وشركاءها على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق عبر جميع المعابر والممرات للسماح بتوصيل مواد الإغاثة على نطاق واسع للسكان الجوعى والمنهكين.

وأضاف المتحدث الأممي، إن القيود المفروضة منذ فترة طويلة على دخول المساعدات خلقت بيئة لا يمكن التنبؤ بها تتسم بانعدام الثقة من المجتمعات بشأن وصول الإغاثة إليهم.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت عن إجراءات مبسطة للحركة من المعابر وداخل غزة، لافتا إلى إن من بين 17 مهمة تتطلب تنسيقا مع السلطات الإسرائيلية، تم تيسير 8 منها بما في ذلك لجلب الوقود والإمدادات من معبر كرم أبو سالم بينما رُفضت 3 مهمات وألغيت اثنتان. كما عُرقلت 4 مهمات بما في ذلك لجمع شحنات غذائية.

من جهة أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن كميات متواضعة من الوقود دخلت غزة الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة السماح بدخول الوقود بشكل مستمر وبالكميات المطلوبة لضمان استمرار العمليات الإنسانية بما في ذلك عمل الشاحنات التي تجمع وتوزع الشحنات.

وفي كلمته لمؤتمر حل الدولتين الذي أقيم بنيويورك قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إن قيام دولة فلسطينية حق، وليس مكافأة، محذرا من أن إنكار هذا الحق "سيكون هدية للمتطرفين في كل مكان مؤكدا ان الدمار والضم في الاراضي المحتله مستمر .

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه يُحرم الفلسطينيون من حقوق متساوية، ويُجبرون على العيش تحت احتلال دائم وعدم مساواة ويُطرد فيه الفلسطينيون من أرضهم".

وأكد الأمين العام أن هذا ليس سلاما ولا عدلا ولا يتفق مع القانون الدولي وهو غير مقبول"، محذرا من أن ذلك لن يؤدي سوى إلى زيادة عزلة إسرائيل المتنامية على الساحة العالمية.