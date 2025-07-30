شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الفريق أول ساهر شمشاد مرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير عامر شوكت سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، والعميد محمد رشيد خان، كبير ضباط الأركان بهيئة الأركان المشتركة

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية نقل للرئيس السيسى تحيات رئيس وزراء باكستان، وهو ما ثمنه الرئيس، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر وزخم إيجابي بين البلدين الشقيقين.