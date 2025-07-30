شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة عمليات انتخابات الشيوخ بـ"المؤتمر" يكشف استعدادات الحزب لتصويت المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

تواصل غرفة عمليات حزب المؤتمر لشؤون انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القاهرة ترتيباتها للانتخابات مع انتهاء فترة الدعاية الانتخابية غدا، وذلك بعد متابعتها المستمرة لكافة أنشطة الدعاية والحرص على الالتزام بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات دون أى تجاوزات.

وأكد المهندس هيثم أمان الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم رئيس غرفة عمليات القاهرة، استعداد غرفة العمليات لمتابعة عملية التصويت بالانتخابات المقرر انطلاقها في الخارج يومى الجمعة والسبت المقبلين، مشيرا إلى قيام الحزب بالتواصل المستمر مع مرشحيه على مستوى الجمهورية لتقديم كافة أشكال الدعم لهم في ضوء المنافسة المشهودة في العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال "أمان" في تصريحات له اليوم، أن الغرفة عقدت خلال الفترة الماضية لقاءات موسعة مع المرشحين، وتم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة الحملة الانتخابية، وأخرى لتقديم رؤى الحزب للمواطنين عبر المرشحين في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى لجان مكلفة بالترتيبات الخاصة بأيام الاقتراع والتنسيق للمراكز الانتخابية والتواصل الإعلامي.

وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم المرشحين وضمان وضوح الرؤية أمام المواطن لاختيار الأصلح.

وأشار إلى حرص حزب المؤتمر على أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتصويت، موضحا أن المشاركة في الانتخابات أمر هام ينتج عنه اختيار الأصلح والأنسب، وهو الأمر الذى يستهدفه حزب المؤتمر.

وتابع هيثم أمان، أن المشاركة في الانتخابات، تعد رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، مدافعًا عن استقراره، ومؤمنًا بأن صوته أداة للتغيير ودعامة للديمقراطية.