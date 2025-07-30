شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يلتقى برؤساء محاكم الاستئناف لتطوير منظومة التقاضى والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، أمس الثلاثاء، برؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بمقر ديوان وزارة العدل بالعاصمة الادارية، في إطار الاستعداد للعمل بمحاكم الاستئناف خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول شهر أكتوبر المقبل والتنسيق المستمر بين الوزارة ومحاكم الاستئناف لتطوير منظومة التقاضي وتحسين بيئة العمل بها.

حضر اللقاء المستشار عبدالأخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار زكريا يوسف حسن حرزالله رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، المستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيس محكمة استئناف المنصورة، المستشار عاطف رزق كامل رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، المستشار حلمي علام رضوان علام رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار يحي أحمد مرسي البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، والسادة مساعدي وزير العدل المعنيين.

تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه عمل محاكم الاستئناف، وسُبل تطوير الأداء لتيسير إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمة القضائية المقدمة للمواطنين.

وأكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل خلال اللقاء أن محاكم الاستئناف تمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري، وأن الوزارة حريصة على توفير الدعم اللازم لها، بما يُسهم في تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.

وأشاد رؤساء محاكم الاستئناف بما تبذله الوزارة من جهود في تطوير مقار المحاكم ورقمنتها، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والهيئات القضائية المختلفة.



