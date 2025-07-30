شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: لطفى لبيب أثره باقٍ فى ذاكرة السينما والمسرح وقلوب المحبين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنها تودع الفنان القدير لطفي لبيب، الذي فارق عالمنا، اليوم، عن عمر ناهز 78 عامًا، تاركًا رصيدًا كبيرًا وإرثًا مميزًا من الأعمال الفنية المتنوعة، على الصعيدَيْن العام والمسيحي.

وتابع بيان الكنيسة: نطلب من الرب نياحًا لنفس المبدع الراحل، وعزاءً لأسرته ومحبيه وجمهوره، واثقين أن أثره باقٍ في ذاكرة السينما والمسرح والتلفزيون وفي قلوب كل المحبين.



وفى سياق متصل، نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، ببالغ الحزن، الفنان القدير لطفى لبيب، الذى رحل اليوم، بعد مسيرة فنية وإنسانية متميزة أثْرَت الحياة الثقافية والفنية فى مصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نودّع اليوم قامة فنية وطنية من طراز رفيع، جسَّد بموهبته وأدائه المميز نبض الإنسان المصري، وعبّر بصدق عن قضاياه وهمومه، وترك أثرًا لا يُنسى في وجدان المصريين. كان الفنان لطفي لبيب قريبًا من الجميع بأخلاقه الرفيعة وحضوره الهادئ، ومثالًا للفنان الملتزم الذي حمل رسالة إنسانية راقية، كما كان شريكًا صادقًا للطائفة الإنجيلية، حريصًا على مشاركتها في مناسباتها الوطنية والدينية بمحبة خالصة وتقدير عميق".