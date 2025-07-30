شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لتطوير امتداد شارع الكيلانى والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة الاستعدادات الجارية قبل بدء تنفيذ أعمال تطوير امتداد شارع الكيلاني بحي المنيرة الغربية.

وأشار المحافظ، إلى أن الأعمال تشمل رفع كفاءة الطريق و رصفه بطول 600 متر وبمتوسط عرض 22 مترًا، بدء من تقاطعه مع شارع حديقة سفاري وحتى شارع المطحن، تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير الطرق البينية الرابطة بين المحاور الرئيسية وإنشاء وصلة موازية لمحوري أحمد عرابي و26 يوليو في المسافة الواقعة بين الطريق الدائري ومحور الفريق كمال عامر بما يساهم في تسهيل حركة المركبات وتخفيف الكثافات المرورية على تلك المحاور إلى جانب تحسين الحركة المرورية بمحيط محطة قطارات بشتيل.

وشدّد المحافظ على رئيس حي المنيرة الغربية بمنع أي تعديات أو إشغالات في نطاق الأعمال والتنسيق مع مديرية الطرق لإنهاء الاستعدادات وبدء أعمال الرصف فورًا لضمان الانتهاء منها في المواعيد المقررة دون تأخير.

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بمحيط موقف الكوبري الخشب بحي الدقي والتي تشمل نقل وتجديد الأكشاك التجارية وتوفير المساحات اللازمة لتنفيذ أعمال تطوير نادي الدقي الرياضي والاجتماعي.

ووجّه المحافظ رئيس حي الدقي بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة مع التأكيد على منع تراكم المخلفات ونواتج الأعمال ورفعها أولاً بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وأكد المحافظ أن خطة المحافظة لتطوير الشوارع الفرعية والمحاور البينية تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين البنية التحتية ودعم السيولة المرورية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا في أعمال الرصف والتطوير بمختلف الأحياء لتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية، ومحمد رزق، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.



