نائب محافظ الجيزة يلتقى أهالى منيل شيحة وطموه لبحث شكواهم

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، قريتي منيل شيحة وطموه بمركز أبو النمرس، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ، ميدانيًا مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية طموه لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات قد تواجه مشروعات الصرف الصحي تمهيدًا لدخول الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة، مشددًا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



والتقى النائب عددًا من أهالي القريتين لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم وإيجاد حلول عاجلة حيالها.

وأشار إلى أن اللقاءات الدورية مع المواطنين تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين والمحافظة، وأن خدمة المواطن تأتي علي رأس أولويات المحافظة والحرص على التواصل مع المواطن للعمل على حل المشاكل والأزمات أول بأول.

رافق نائب المحافظ زينهم إدريس رئيس مركز أبو النمرس، وخالد عبد الهادي المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد الراوي مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، ومصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، ومي صلاح الدين المشرف العام على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعادل شلبي المشرف العام على قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والشركات المنفذة للأعمال.