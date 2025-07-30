شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: المشاركة بانتخابات الشيوخ 2025 واجب وطنى فى ظل التحديات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد حزب السادات الديمقراطي، برئاسة النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أبناء مصر في الخارج بضرورة الإقبال على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، باعتبارها محطة ديمقراطية مهمة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، لا سيما في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات جسيمة وتحولات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الحزب أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا جادًا في احترام الحقوق السياسية للمواطنين بالخارج، وسعت لتوفير كافة الضمانات والإجراءات التي تكفل نزاهة التصويت وسهولة الوصول إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في السفارات والقنصليات، بما يعكس حرص القيادة السياسية على إشراك كل مصري في صياغة مستقبل بلاده.

وأوضح الحزب أن المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري تكتسب أهمية مضاعفة في هذا التوقيت الدقيق الذي تواجه فيه مصر والمنطقة تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، تتطلب وحدة الصف الوطني وتفعيل أدوات المشاركة الشعبية التي تعزز من استقرار الدولة وتحصنها من أية محاولات للتشكيك أو التدخل الخارجي.

وأشار الحزب إلى أن الجاليات المصرية في الخارج تمثل امتدادًا حقيقيًا للوطن، وعليها دور كبير في التعبير عن الصورة الحضارية للدولة المصرية، ليس فقط من خلال التصويت، بل أيضًا عبر تحفيز المواطنين ودعم جهود السفارات والقنصليات في تنظيم العملية الانتخابية، بما يعكس النضج السياسي والحرص الوطني الذي طالما عُرف عن المصريين في الخارج.

وشدد الحزب على أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل فرصة حقيقية لتعزيز المسار الديمقراطي واستكمال البناء المؤسسي للدولة، داعيًا أبناء مصر في الخارج إلى عدم التردد في أداء هذا الواجب الوطني، والمساهمة في دعم الاستقرار وتعزيز حضور الدولة في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تعصف بالمنطقة.

وأكد الحزب أن كل صوت يُدلى به في صندوق الانتخابات هو بمثابة رسالة دعم للدولة المصرية، ورفض لمحاولات التشكيك التي تطل برأسها بين الحين والآخر، مشددًا على أن المشاركة هي أقوى رد عملي على دعوات السلبية والتشويش.