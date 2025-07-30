شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة بميادين القاهرة الكبرى لبيع منتجات "الإصلاح الزراعى" بأسعار مخفضة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قافلة من المنافذ المتحركة، شملت 7 سيارات محملة بالمنتجات والسلع الغذائية من منتجات مشروعات الإصلاح الزراعي، للبيع للمواطنين بميادين محافظات القاهرة الكبرى بأسعار مخفضة.

وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج مشروعات الهيئة وطرحها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للمساهمة في خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهلهم.

وشهد المدير التنفيذي للهيئة إصطفاف المنافذ المتنقلة بديوان الهيئة، والمحملة بكميات كبيرة من بيض المائدة والسلع الغذائية المتنوعة، من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، البحيرة، وكفر الشيخ، فضلا عن المشاركة المميزة من الهيئة العربية للتصنيع بسيارة محملة بالأسماك والدواجن واللحوم المجمدة، الأمر الذي أضاف تنوعًا كبيرًا للسلع المعروضة.

وأكد الخطيب حرص الهيئة على توفير كافة هذه السلع بأسعار تنافسية وجودة ممتازة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والهيئة للمساهمة في دعم المواطنين، لافتا إلى التزام الهيئة بمواصلة تكثيف هذه المبادرات لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالاسواق نسب تترواح بين 20 و30 %، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال المنافذ الثابتة التابعة للهيئة بمديرياتها في المحافظات أو من خلال المنافذ المتنقلة التي تجوب الميادين العامة والمناطق النائية.

وأضاف أن هذه القوافل تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والتزام وزارة الزراعة المستمر بتقديم الدعم اللازم للمواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.