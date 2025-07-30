شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد وأنواع قطارات مرسى مطروح القاهرة والعكس - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكة الحديد عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط (القاهرة – مرسى مطروح) والعكس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى محافظة مطروح خلال موسم الصيف، ودعم حركة السياحة الداخلية إلى المدن الساحلية.

أولًا: قطارات (ثالثة مكيفة) – يومية:-

• القطار رقم): 939/ 940 ( القاهرة / مرسى مطروح

يقوم من محطة القاهرة يوميًا في تمام الساعة 05.50، ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 13.35 ظهراً .

• القطار رقم): 1933/1934 ( القاهرة / مرسى مطروح)

يقوم من محطة القاهرة يوميًا في تمام الساعة 23:10، ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي.

• القطار رقم): 1935/1936 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يقوم من محطة مرسى مطروح يوميًا في تمام الساعة 13:45، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 20:55 مساءً.

• القطار رقم): 942/943 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يقوم من محطة مرسى مطروح يوميًا في تمام الساعة 2100، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 4.15 صباحاً.

ثانيًا: قطارات (نوم + ثانية أسباني مكيفة):

• القطار رقم): 773/772 (القاهرة / مرسى مطروح)

يعمل أيام السبت، الإثنين، الأربعاء من كل أسبوع ، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

• القطار رقم): 775/774 (مرسى مطروح / القاهرة)

يعمل أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس من كل أسبوع ، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

ثالثًا: قطارات (أولى + ثانية أسباني مكيفة):

• القطار رقم): 773/772 (القاهرة / مرسى مطروح)

يعمل أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس من كل أسبوع، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

• القطار رقم): 775/774 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يعمل أيام الإثنين، الأربعاء، الجمعة من كل أسبوع ، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

رابعا : قطارات (روسى تهوية) – يومية:

• القطار رقم): 1205/ 1206 ( القاهرة / مرسى مطروح)

يقوم من محطة القاهرة يوميًا في تمام الساعة 6:45 صباحا، ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 15:35 عصراً .

• القطار رقم:1209/ 1208 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يقوم من محطة مرسى مطروح يوميًا في تمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:20 مساء.