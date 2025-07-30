شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" يحث الشباب على المشاركة الفعالة فى انتخابات "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، هي السبيل نحو التغيير للأفضل وصناعة مستقبل يحقق فيه المواطنون آمالهم وتطلعاتهم في مختلف مناحي الحياة، مضيفًا أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بمثابة محطة مفصلية في صياغة مستقبل الوطن، وتعزيز دور الرقابة والتشريع ودعم الاستقرار السياسي.

وأضاف المهندس أحمد بدره، أن مشاركة جميع فئات المجتمع في هذه الانتخابات وخاصة الشباب، لا تأتي فقط كواجب بل حق ومسئولية وطنية، فمن المهم أن تظهر خلال هذه الدورة الانتخابية البرامج الانتخابية الجادة والهادفة، حتى نخرج من عباءة الوعود الفضفاضة إلى أرض الواقع، وإبراز البرامج التي تمس مشكلات المواطن الحقيقية، في التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدعم المقدم للطبقات الأولى بالرعاية ومكافحة الفساد الإداري، وتطوير الخدمات في الريف والحضر.

وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أهمية النظر للمشهد الانتخابي بعقول واعية وضمير حي وحس وطني، بعيدًا عن العاطفة والولاءات الشخصية، فالاختيار الحر لا يعني الحياد بل يعني الانحياز للحق، والانتصار للعقل، واختيار الأفضل من بين المرشحين استنادًا إلى، قوة البرنامج الانتخابي ومدى واقعيته في حل الأزمات، وكفاءة المرشح وخبراته العلمية والعملية وتأثيره في مجتمعه المحلي، وكذلك قدرته على إيصال صوت المواطنين داخل المجلس وصنع سياسات تخدمهم.

ووجه المهندس أحمد بدره نداءً للشباب قائلاً؛ "لا تستهينوا بقوة صوتكم، ولا تسمحوا لأحد أن يقرر مستقبلكم نيابة عنكم، فالعزوف عن المشاركة هو تخل طوعي عن دوركم في صنع الغد، وترك الساحة لغيركم كي يقرروا مصيركم، لقد أثبت التاريخ أن الشباب حين يتحرك، تتحرك معه الأوطان".