الهيئة الوطنية للإعلام تعلن تشكيل المجلس الاستشارى برئاسة أشرف العربى

الأربعاء، 30 يوليو 2025 01:39 م

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة برئاسة عميد معهد التخطيط ووزير التخطيط الأسبق الدكتور أشرف العربي.

يعمل رئيس المجلس والأعضاء بشكل تطوعي ولا يتقاضون أية مكافآت مالية، ويضم المجلس في عضويته:

عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي. الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة . الدكتور محمد سامح عمروعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة. الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس . الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة. الدكتور أيمن شتيوي عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية. الدكتور أحمد الجوهري الرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية . المهندس علي سالم بالهيئة الوطنية للإعلام . هشام سليمان المسؤول السابق بالشركة المتحدة . الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي . الدكتور حسين عيسى بالأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية . أنور عبد الرشيد شحاته من وزارة المالية . أحمد سيد حسن على من وزارة المالية .

يعمل المجلس الاستشاري علي تقديم الأفكار والرؤي والتقديرات التي تحتاجها الهيئة الوطنية للإعلام، كما يقدم تصوراته بشأن تطوير الأداء المالي والمهني والفني لقطاعات الهيئة.