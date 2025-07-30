شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يكرم أوائل الثانوية العامة اليوم بحضور رئيس الحزب والان مع تفاصيل الخبر

ينظم حزب الجبهة الوطنية، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الحزب على دعم المتفوقين من أبناء الوطن وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتميز.

ويحضر الفعالية الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والسيد القصير الأمين العام، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وممثلين عن المؤسسات المجتمعية والتربوية، فضلاً عن أسر الطلاب المكرمين.

ويشهد الحفل توزيع شهادات تقدير ودروع تكريمية على الطلاب المتفوقين في مختلف الشعب، تكريمًا لتفوقهم وجهودهم خلال العام الدراسي، وتأكيدًا على دورهم في بناء مستقبل الوطن.

وأؤكد حزب الجبهة الوطنية من خلال هذه الفعالية التزامه بدعم التعليم والتميّز العلمي، واهتمامه المتواصل برعاية الكوادر الشابة والنماذج الإيجابية في المجتمع المصري.