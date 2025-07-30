شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الروم بمصر الجديدة تستضيف ندوة بعنوان "قضايا مصرية" بمشاركة سعد الدين الهلالى والان مع تفاصيل الخبر

شارك الأنبا أنطونيوس عزيز، المطران الشرفي لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، في الندوة الثقافية البارزة "قضايا مصرية"، جاءت هذه المشاركة تلبيةً لدعوة من كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك بمصر الجديدة، بالتعاون مع لجنة المواطنة الكاثوليكية، ما يعكس حرص الكنائس على تفعيل دورها المجتمعى والثقافى.

وحظيت الندوة بحضور لافت واهتمام كبير من الحضور، شهدت نقاشات مستفيضة حول عدد من القضايا المصرية الراهنة التي تهم المجتمع بمختلف أطيافه. وقد أثرى النقاش مشاركة قامات فكرية ودينية بارزة، على رأسهم الإيكومونوس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس، الذي استعرض أهمية الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة التحديات المجتمعية. كما شارك فضيلة الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بفاعلية، مقدمًا رؤى قيمة من المنظور الإسلامي حول القضايا المطروحة، ما يعزز من مفهوم الوحدة الوطنية والتفاهم المشترك.

تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المتواصلة لترسيخ قيم المواطنة الصالحة وتعزيز أواصر المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد. وقد ركزت المداخلات على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه مصر، مؤكدة على دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي وتقديم الحلول.

وفي ختام فعاليات الندوة، قام الأب رفيق جريش بتقديم هدايا تذكارية رمزية لكل من الأنبا أنطونيوس عزيز والدكتور سعد الدين الهلالي، تعبيرًا عن الشكر والتقدير لمشاركتهما الفاعلة وإسهاماتهما القيمة التي أثرت الندوة وأضفت عليها بعدًا هامًا من الحوار البناء والتفاهم المشترك بين الأديان.



