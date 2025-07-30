شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تهنئ الطالب مصطفى الغباشي بطل إفريقيا في الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بخالص التهنئة وأصدق التمنيات إلى ابنها الطالب المتميز مصطفى محمد رفعت الغباشي بكلية العلاج الطبيعي، بمناسبة فوزه المستحق في بطولة إفريقيا للكاراتيه التي أُقيمت بنيجيريا، وحصوله على المركز الأول كاتا فردي رجال، والمركز الثاني كاتا جماعي رجال.

يأتي هذا الإنجاز ليؤكد تميز طلاب جامعة القاهرة في مختلف المجالات الأكاديمية والرياضية والثقافية، ويعكس الدعم الذي توليه الجامعة لأبنائها الموهوبين في شتى الميادين، ضمن رؤيتها لصقل المهارات وبناء الشخصية المتكاملة.

وقالت جامعة القاهرة فى بيان لها، كل التوفيق للبطل مصطفى الغباشي في مواصلة مسيرته المشرفة ورفع راية مصر وجامعة القاهرة في المحافل الدولية.