شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أغسطس 2025 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية مقررات التموين عن شهر أغسطس 2025 ، لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من بعد غد الجمعة من منافذ بقالين التموين ومنافذ الصرف، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

وتوفر الوزارة العديد من السلع الأساسية لصرفها للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والشاي والعديد من السلع الأخرى.

كما تطرح منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والأسماك في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .