شكرا لقرائتكم خبر عن السفير ماجد عبد الفتاح: لا يمكن المزايدة على دور مصر الرافض لمحاولات ‏تهجير الفلسطينيين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، بأن المؤتمر الدولى رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ ‏حل الدولتين، نجح بفضل الدعم العربى الكبير الذى تقدمه كافة الدول ‏العربية والجامعة العربية أيضا والرئاسة الفرنسية السعودية ‏المشتركة لهذا المؤتمر.

وأشاد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، بكلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووصفها بأنها هامة جدا لأنها تتزامن مع توقيت انعقاد ‏المؤتمر والجهود الدولية الرامية لتسوية حل الدولتين لأن جهود الوساطة في المفاوضات ‏ما بين حماس وإسرائيل تقع بشكل حصري على مصر وقطر والولايات ‏المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن مصر تبذل جهودا كبيرة في ظل انسداد ‏أفق المفاوضات وتواصل العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ‏ذلك القدس الشرقية المحتلة، ودور مصر كبير ولا يمكن أن نزايد عليه في رفض كل ‏محاولات تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح "أما عن مصر والمملكة المتحدة فترأسا مجموعة العمل بشأن ترتيبات إعادة الإعمار ‏بحكم إن مصر نظمت القمة العربية في القاهرة واعتمدت خطة التعافي وإعادة الإعمار، وأن هناك مجموعات عمل أخرى تتعلق بالترتيبات الاقتصادية وترتيبات ‏دعم السلطة والحكومة الفلسطينية، وأعمال هذا المؤتمر مازالت مستمرة"، وأوضح أنه بالنسبة للبيان الختامي فمفتوح لجميع الدول المشاركة في المؤتمر .

وأشار إلى أن المؤتمر يتقسم إلى 8 لجان أو مجموعات عمل رئيسية، كل مجموعة ‏عمل تترأسها دولتان أو منظمتان، وأن جامعة الدول العربية نسقت مع الاتحاد الأوروبي في مجموعة ‏العمل الثامنة المتعلقة بترتيبات ما بعد إقامة الدولة الفلسطينية.