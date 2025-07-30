شكرا لقرائتكم خبر عن السفير ماجد عبد الفتاح: لا يمكن المزايدة على دور مصر الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صرح السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، بأن المؤتمر الدولى رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، نجح بفضل الدعم العربى الكبير الذى تقدمه كافة الدول العربية والجامعة العربية أيضا والرئاسة الفرنسية السعودية المشتركة لهذا المؤتمر.
وأشاد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، بكلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووصفها بأنها هامة جدا لأنها تتزامن مع توقيت انعقاد المؤتمر والجهود الدولية الرامية لتسوية حل الدولتين لأن جهود الوساطة في المفاوضات ما بين حماس وإسرائيل تقع بشكل حصري على مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن مصر تبذل جهودا كبيرة في ظل انسداد أفق المفاوضات وتواصل العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، ودور مصر كبير ولا يمكن أن نزايد عليه في رفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني.
وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح "أما عن مصر والمملكة المتحدة فترأسا مجموعة العمل بشأن ترتيبات إعادة الإعمار بحكم إن مصر نظمت القمة العربية في القاهرة واعتمدت خطة التعافي وإعادة الإعمار، وأن هناك مجموعات عمل أخرى تتعلق بالترتيبات الاقتصادية وترتيبات دعم السلطة والحكومة الفلسطينية، وأعمال هذا المؤتمر مازالت مستمرة"، وأوضح أنه بالنسبة للبيان الختامي فمفتوح لجميع الدول المشاركة في المؤتمر .
وأشار إلى أن المؤتمر يتقسم إلى 8 لجان أو مجموعات عمل رئيسية، كل مجموعة عمل تترأسها دولتان أو منظمتان، وأن جامعة الدول العربية نسقت مع الاتحاد الأوروبي في مجموعة العمل الثامنة المتعلقة بترتيبات ما بعد إقامة الدولة الفلسطينية.
