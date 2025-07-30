شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تُعلن مواعيد قطارات خط "القاهرةـ الإسماعيليةـ بورسعيد" والعكس - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد) والعكس، بواقع 59 رحلة يوميًا (ذهابًا وإيابًا)، موزعة على عدة مستويات من الخدمة، وفقًا للجداول المرفقة، في إطار التزامها المستمر بتقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة تُلبّي احتياجات جمهور الركاب على مختلف خطوط الشبكة، على النحو التالي:-

• تشغيل 30 قطار "تحيا مصر" و10 قطارات تهوية ديناميكية (ذهابًا وإيابًا)، لتوفير خدمة اقتصادية مخفضة مخصصة للرحلات اليومية ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة.

• تشغيل 16 قطارًا من الدرجة الثالثة المكيفة (ذهابًا وإيابًا)، لتقديم خدمة متطورة تتناسب مع مختلف شرائح الركاب وتُعزز من جودة النقل الاقتصادي.

• تشغيل 3 قطارات سياحية (ذهابًا وإيابًا)، لتوفير تجربة سفر مريحة ومتميزة على الخط.

ويأتي هذا ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويُسهم في دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.



مواعيد قطارات خط القاهرة الإسماعيلية بورسعيد



