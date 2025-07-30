شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فرصة.. النقل تغلق باب التقديم لوظائف تشغيل وصيانة المونوريل خلال ساعات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تغلق وزارة النقل اليوم باب التقدم على عدد من الوظائف الخاصة بتشغيل وصيانة المونوريل، حيث أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو E.C.M، حاجتها لشغل وظائف بنظام التعاقد لتشغيل وصيانة قطار المونوريل.

ويتم التقديم الإلكتروني فقط عبر الموقع الرسمي:

https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs

الوظائف المطلوبة

1. مهندس إصلاح أعطال.

2. مهندس تحكم مركزي.

3. مهندس سلامة وصحة مهنية.

4. مهندس أنظمة.

5. مهندس وحدات متحركة.

6. مهندس جودة.

7. فنی إصلاح عطال.

8. فني أنظمة.

9. فنى وحدات متحركة.

10. مراقب تحکم مرکزي.

11. مشرف محطة.

12. صراف تذاكر.

وشغلت وزارة النقل خط مونوريل العاصمة الإدارية بشكل تجريبى بدون جمهور لاختبار الشبكة من خلال الشركة المصنعة، وذلك تمهيدا للتشغيل، وبدأت الوزارة بالتشغيل التجريبى بشكل تدريجى حيث بدأت بالتشغيل من مركز التحكم والسيطرة الموجود فى العاصمة الإدارية حتى محطة رقم 7 بمحور المشير، ثم تم وصول القطار لمحطة رقم 4 بمدينة نصر، ثم محطة الاستاد.

والمشروع يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، والطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) يبلغ 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطى المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة ‏العربات إلى 8 مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.