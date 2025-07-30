شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل الباعة الجائلين بمحيط سور الأزبكية لجراج العتبة.. صور - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

يشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال نقل الباعة الجائلين المتواجدين بجوار حديقة الأزبكية إلى جراج العتبة، ورفع الإشغالات في المنطقة المحيطة بها في إطار أعمال التطوير الجارية بالمنطقة والتى تقوم بها وزارة الإسكان، والتي تشمل مجمع المسارح، ومنطقة بيع الكتب استعدادًا لافتتاح حديقة الأزبكية قريبا.

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير ضمن جهود استعادة المظاهر الاثرية والمميزة لمنطقة القاهرة الخديوية والتاريخية ، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي ، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

وحديقة الأزبكية هي أحدى أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، حيث تقوم الدولة بأعمال إعادة احيائها كمتنفس ومتنزه لسكان القاهرة ضمن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية ، كما تتضمن أعمال التطوير استعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة، هذا إلى جانب استيعاب أكشاك الكتب الموجودة على أسوارها.



اعمال نقل الباعة الجائلين



منطقة سور الازبكية



اعمال النقل



فروشات الباعة



محافظ القاهرة خلال الحملة



محيط محطة المترو



نقل الباعة بالعتبة